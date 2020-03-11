إصابة لاعب هانوفر الألماني بفيروس كورونا

أعلن هانوفر المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، أن نتيجة اختبار لاعبه تيمو هوبرس لفيروس كورونا جاءت إيجابية ما جعله يجري الفحوص لكل اللاعبين والعاملين بالنادي.

وقال النادي في بيان :جاءت نتيجة اختبار تيمو هوبرس لاختبار فيروس كورونا إيجابية. في ظل عدم حدوث أي اتصال بين اللاعب البالغ عمره 23 عاما وباقي أعضاء الفريق منذ إصابته بالعدوى فإنه من غير المفترض أن يكون قد أصاب أي لاعب آخر بالعدوى.

وأضاف النادي أن هوبرس من المرجح أن يكون أصيب بالعدوى يوم السبت ولم يحدث أي اتصال مع اللاعبين والجهاز الفني منذ ذلك الحين. وخضع كل اللاعبين والعاملين بالنادي لاختبار الفيروس.

وترك الفيروس أثرا سلبيا على كرة القدم الألمانية وستقام المباريات دون حضور مشجعين لتجنب حدوث أي اتصال مع الجماهير.

ويخوض هانوفر، صاحب المركز التاسع بالدرجة الثانية، مباراته المقبلة أمام دينامو دريسدن خلف الأبواب المغلقة يوم الأحد المقبل.