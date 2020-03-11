القاضي: رونالدينيو سيبقى تحت حراسة مشددة لمدة 6 أشهر

سيبقى رونالدينيو غاوتشو لاعب منتخب البرازيل لكرة القدم السابق، والذي ألقت الشرطة في باراغواي القبض عليه لمحاولته دخول البلاد بجواز سفر مزيف، في محبسه في البلد الواقع في أميركا الجنوبية بعد أن رفض قاض يوم الثلاثاء طلبا للإفراج عنه والاكتفاء بوضعه تحت الإقامة الجبرية‭‭ ‬‬في منزله.

وتم اعتقال مهاجم برشلونة السابق وشقيقه يوم الجمعة الماضي، ولا يحتاج البرازيليون إلى حمل جواز سفر لدخول باراغواي، ولم يتضح حتى الآن لماذا كان يحمل رونالدينيو الوثائق المزورة.

وقال القاضي غوستافو أماريا إن الشقيقين سيبقيان في السجن شديد الحراسة في ضواحي أسونسيون لمدة قد تصل إلى ستة أشهر أو لحين اكتمال التحقيقات.

وقال القاضي للصحافيين: منح رونالدينيو حرية الحركة قد يفضي إلى هروبه من العدالة. وجوده داخل البلاد ضروري.

وعرض الشقيقان ممتلكات بقيمة 770 ألف دولار مقابل الإفراج المشروط عنهما لكن ممثل الادعاء مارسيلو بيتشي حذر من أنهما قد يفران من البلاد.

وأبلغ بيتشي الصحافيين: التحقيقات لا تزال في بدايتها. نحقق في مسائل أخرى ربما يكون لها علاقة بالقضية. لو غادر الرجلان الآن سيكون من الصعب مثولهما أمام القضاء لأن البرازيل لا تسمح بتسليم مواطنيها.

وأنهى رونالدينيو (39 عاما)، لاعب غريميو وفلامنغو وباريس سان جيرمان السابق، مسيرته الاحترافية في 2015 وكان أفضل لاعب في العالم في أوج مسيرته في بداية القرن الحالي.

واختاره الاتحاد الدولي (فيفا) كأفضل لاعب في العالم في عامي 2004 و2005، وفاز بكأس العالم مع البرازيل في 2002، وبدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2006.