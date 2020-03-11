ديلي آلي: توتنهام فريق "سيئ".. ويفتقد الثقة

اعترف ديلي آلي نجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بأن الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام مضيفه لايبزيغ الألماني كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق نال العقاب على عدم تفوقه في المباراة.

وخسر توتنهام أمام مضيفه لايبزيغ صفر - 3 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي ليودع الفريق البطولة بعدما خسر بأربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال ديلي آلي في تصريحات إعلامية بعد المباراة: كانت هزيمة مدمرة. كنا نثق قبل المباراة في قدرتنا على تقديم عرض قوي، ولكننا لم نفعل. في دوري الأبطال، تتلقى العقاب عندما لا تتفوق على منافسك. وأضاف : بعد الهدفين المبكرين للايبزيغ، كان من الصعب العودة في المباراة. كان علينا أن نظهر نضجنا ونكافح ولكننا لم نفعل.

وهذه هي المباراة السادسة على التوالي التي يفشل خلالها توتنهام بقيادة مديره الفني البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز.

وأردف آلي: علينا أن نكافح. لا يمكن أن نكون في هذا الوضع الذي نحن فيه بالدوري الإنجليزي. لا يمكننا أن نخفي هذا. هذا ليس موسما جيدا لنا، الحقيقة أننا في وضع سيئ. الثقة اختفت في الوقت الحالي.