رغم تفشي كورونا.. كاف يرفض تأجيل مسابقاته

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الأربعاء، أنه قرر الإبقاء على جميع مسابقاته في مواعيدها، رغم المخاوف التي أثارها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وذكر كاف في بيان له أن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) ستجرى في موعدها بالفترة الممتدة من الرابع إلى 25 أبريل المقبل.

وكشف كاف أن لجنته الطبية ستقوم بزيارة تفتيش إلى الكاميرون يومي 14 و15 مارس الجاري، بهدف تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة المنظمة المحلية.

كما نوه إلى أنه على اطلاع بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات بعض الدول الأعضاء، وانه على تواصل معها لإيجاد الحلول حالة بحالة، قد تصل إلى حد إقامة المباريات دون جمهور.

واوضح (كاف) أنه يراقب عن كثب تطور فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في أفريقيا استنادا للتقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه لا يوجد هناك حتى اليوم أي بلد إفريقي صنف ضمن درجة " الخطر العالي".

يشار إلى أن فيروس كورونا أصاب بالشلل الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب في تأجيل اوإلغاء أو إقامة العديد منها بدون جماهير تجنبا لتزايد انتشار بالفيروس الذي أودى بحياة الآلاف في العالم. وصنفت منظمة الصحة العالمية تفشي الفيروس بأنه وباء عالمي.