سيتي يعلن تأجيل مباراته مع أرسنال بسبب فيروس كورونا

تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بالفيروس.

وقال سيتي في بيان "تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال. قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا بعدما حل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال يوم الخميس الماضي في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.