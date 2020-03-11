لايبزيغ: مباراتنا المقبلة أمام فرايبورغ "مغلقة"

أعلن نادي لايبزيغ يوم الأربعاء أنه سيخوض مباراته المقررة أمام فرايبورغ يوم السبت المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بدون جمهور، ليتأكد بذلك خلو الاستادات من الجماهير في جميع مباريات المرحلة بالبوندسليغا، وذلك في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ:قررنا، بصعوبة، خوض مباراتنا أمام فرايبورغ يوم السبت بدون جمهور نظرا للوضع الحالي وحالة الارتباك في التعامل مع فيروس كورونا.

وخاض لايبزيغالمباراة التي فاز فيها على ضيفه توتنهام الإنجليزي 3 - صفر يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في حضور الجماهير، باستاد "ريد بول أرينا".

وجاء قرار لايبزيغ بعد قرارات مماثلة اتخذت لباقي مباريات المرحلة ومن بينها مباراة الديربي المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وشالكة، التي عادة ما تشهد حضور نحو 80 ألف مشجع.

وكانت سلطات محلية في ألمانيا أعلنت في وقت سابق أن المزيد من المباريات في البوندسليغا، مطلع الأسبوع المقبل، ستقام بدون جمهور، بسبب مخاوف تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه بازل السويسري المقررة يوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي، ستقام بحضور جماهير.