لايبزيغ يقصي توتنهام ومورينيو من دوري أبطال أوروبا

بلغ لايبزيغ الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 3-صفر الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر قائده الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر في الدقيقة 10 و21، قبل أن يضيف بديله الدولي السويدي إميل فوسبرغ الهدف الثالث بعد 20 ثانية من دخوله ومن أول لمسة قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الثاني، ليكرر الفريق الألماني فوزه على توتنهام مجدداً بعدما تغلب عليه 1-0 في مباراة الذهاب.