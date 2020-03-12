إيقاف مباريات الدوري البرتغالي إلى أجل غير مسمى

أعلن بنفيكا المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن كافة مباريات المسابقة توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال بنفيكا إن توقف المباريات سيبدأ يوم الجمعة وذلك بعدما قررت البلاد يوم الثلاثاء الماضي إقامة كافة المباريات بدون جماهير لكن انتشار وباء فيروس كورونا أجبر المسؤولين على تعليق إيقاف كافة المسابقات.

وأضاف النادي عبر حسابه على تويتر "توقفت كافة مباريات الدرجة الأولى إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار وباء فيروس كورونا. كل مبارياتنا المقبلة تأجلت".

وفي وقت سابق قرر الاتحاد البرتغالي للعبة إيقاف كافة مسابقات فئات غير المحترفين بسبب الفيروس كما توقفت كذلك مباريات الدرجة الثانية وكافة الألعاب الرياضية الأخرى مثل الكرة الطائرة والهوكي.