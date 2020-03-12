تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس تأجيل مباراتي إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل، غداة الاعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع إلى ناديه الى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.