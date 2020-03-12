رونالدو في الحجر الصحي

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، عن عدم عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه يوفنتوس الإيطالي، وتواجده في الحجر الصحي، وذلك بعدما أعلن متصدر الدوري عن ثبوت إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا، وإجراء العزل على جميع الفريق وأعضاء النادي.

وغادر النجم البرتغالي إلى وطنه لزيارة والدته، التي أصيبت مؤخرا بسكتة دماغية، قبل الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس بكورونا.

وتواجد رونالدو وروغاني في غرفة تبديل ملابس يوم الأحد عندما فاز يوفنتوس على إنتر ميلان 2-0 في مباراة أقيمت خلف الأبواب المغلقة.

وأوضحت الصحف البرتغالية، يوم الخميس، أن رونالدو لن يعود إلى تورينو، وسيبقى في ماديرا. وقالت صحيفة "أبولا": أكد رئيس الحكومة الإقليمية في ماديرا، أن رونالدو احترم جميع شروط السلامة، عندما زار والدته التي نقلت إلى المستشفى مؤخرا، وأن رونالدو متواجد في الحجر الصحي بعد أن تم تشخيص زميله في يوفنتوس بكورونا.

ونقلت "أبولا" تصريحات وزير الصحة الإقليمي، الذي أكد أن أعراض فيروس كورونا لم تظهر على رونالدو وعائلته، مضيفا أن زيارة رونالدو إلى والدته تخضع للسيطرة من قبل الخدمة الصحية الإقليمية واللاعب نفسه.