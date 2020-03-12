رونالدينيو يكره طعام السجناء ويوقع للمجرمين

يتواجد البرازيلي رونالدينيو غاوتشو وشقيقه في سجن شديد الحراسة بضواحي أسونسيون في باراغواي، وذلك عقب القبض عليه لمحاولته دخول البلاد بجواز سفر مزيف.

وبحسب الصور التي التقطعت لنجم برشلونة السابق، ظهر رونالدينيو داخل وحدة مخصصة للسجناء البارزين، وهو يوقع على قميص أحد السجناء.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصريحات أسيفيدو وزير الداخلية في باراغواي، الذي اقترح أن يلعب رونالدينيو "39 عاما" في مباراة كرة قدم داخل السجن، وقال: إنه معشوق عالمي، وأريد أن أوضح أن الوحدة المتخصصة التي يتواجد فيها النجم البرازيلي ليست سجنا، إنها تقريبا فندق، لكن لم يعجبه البسكويت والشاي، فيما أكل خبزا بنكهة الجبن.

وقال أسيفيدو إنه تحدث مع وزير العدل والأمن العام البرازيلي بشأن قضية رونالدينيو، وقال: جرت المحادثة باحترام مطلق لسيادتنا القضائية.

ويدعي دفاع رونالدينيو أن جواز السفر قد أعطي له كهدية رمزية وقد قدم عن طريق الخطأ في المطار معتقدًا أنه جواز سفره البرازيلي.

وتم اعتقال مهاجم برشلونة السابق وشقيقه يوم الجمعة الماضي، ولا يحتاج البرازيليون إلى حمل جواز سفر لدخول باراغواي.