بعد إصابته بكورونا.. مدافع يوفنتوس يوجه رسالة إلى مشجعيه

قال دانييلي روغاني مدافع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إنه على ما يرام وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ناديه إصابته بفيروس كورونا.



ويعد روغاني أول لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بالفيروس. ويوفنتوس واحد من أكبر أندية أوروبا ويلعب له النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو الموجود حاليا في ماديرا مسقط رأسه.



وقال روغاني عبر "تويتر" :لقد قرأتم الأخبار. لذا أريد أن أطمئن كل من يشعر بالقلق علي. أنا على ما يرام. أطالب الجميع باحترام القواعد لأن هذا الفيروس لا يميز. دعونا نفعل ذلك من أجل صالحنا وصالح من نحب وصالح من حولنا.



وشارك روغاني، وهو خارج التشكيلة الأساسية للفريق، في سبع مباريات هذا الموسم من بينها اثنتان في فبراير الماضي. وكان على مقاعد البدلاء في مباراة الأحد الماضي أمام انتر ميلان.



وقال مصدر قريب من يوفنتوس إن جميع لاعبي الفريق سيتم عزلهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين ما يعني عدم إمكانية خوض مباراة الإياب في دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون الفرنسي والمقررة في 17 من مارس الجاري.