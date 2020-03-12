وضع لاعبي ريال مدريد في "الحجر الصحي"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن فريق الكرة تم وضعه في الحجر الصحي بعدما جاء اختبار احد لاعبي فريق السلة إيجابيا للإصابة بفيروس كورونا المتسجد.

وفي بيان ذكر ريال مدريد إنه بما أن فريقي كرة القدم وكرة السلة يتقاسمان المرافق، فإن الفريقين سيتم وضعهما في الحجر الصحي. ووفقا للنادي فإنه بوصي أي شخص يعمل في مدينة ريال مدريد الرياضية بأن يدخل الحجر الصحي.

وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة يوم‭ ‬الخميس، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي ريال.



وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت إيقاف المسابقة لمدة أسبوعين خوفاً من انتشار فيروس كورونا.