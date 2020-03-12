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يويفا يجتمع بالاتحادات لبحث مستقبل المسابقات الأوروبية

المصدر: مانشستر - رويترز
من مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الخميس، أنه سيعقد اجتماعا مع الاتحادات المحلية البالغ عددها 55 لمناقشة أثر فيروس كورونا على كل المسابقات المحلية والقارية ومنها بطولة أوروبا 2020 للمنتخبات.

وسيعقد الاجتماع عن طريق الفيديو يوم الثلاثاء المقبل وبمشاركة رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #يويفا, #دوري أبطال أوروبا

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