إيفرتون يضع لاعبيه في الحجر الصحي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، يوم الجمعة، عزل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى جانب أعضاء الجهاز الفني، بسبب ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد اللاعبين.

وقال إيفرتون في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: تم اتخاذ هذه الخطوة بعدما أبلغ لاعب من الفريق الأول عن أعراض تتوافق مع فيروس كورونا، والنادي على اتصال مع اللاعب ويراقب وضع جميع اللاعبين والموظفين.

وأضاف البيان: إن صحة وسلامة جميع لاعبي إيفرتون والموظفين هي الأولوية المطلقة لدى النادي، لذلك اتخذ إيفرتون قرارا بإغلاق مقراته وبعض متاجره، وسيلتزم النادي بتوجيهات الحكومة البريطانية والصحة العامة، وسيناقش الخطوات التالية مع رابطة الدوري الإنجليزي.