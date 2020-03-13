تشيلسي: إصابة أودوي بكورونا.. وعزل ذاتي للفريق الأول

أكد نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الجمعة إصابة لاعبه الشاب كالم هدسون - أودوي بفيروس كورونا "كوفيد-19" بعدما ظهرت عليه أعراض نزلة برد يوم الاثنين.

وقال النادي في بيان على موقعه "تحصل كالم هوسون - أودوي، لاعب تشيلسي على نتيجة فحص إيجابية لفيروس كورونا مساء يوم الخميس، وسيخضع كل من خالطه لعزل ذاتي، وهذا يشمل الفريق الأول والجهاز الفني وعدد من العاملين. في الوقت الراهن سيغلق مبنى الفريق الأول بشكل جزئي فيما ستبقى باقي المنشآت مثل ستامفورد بريدج وغيرها تعمل كالمعتاد.

وأضاف البيان: ظهرت على أودوي أعراض أشبه بنزلة البرد يوم الاثنين ولم يتدرب في اليومين الماضيين كإجراء احترازي وسيخضع لعزل ذاتي، ويتطلع أودوي للعودة إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن. نرجو لأودوي الشفاء السريع ونتطلع لعودته إلى النادي قريبا.