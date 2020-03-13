ليغانيس يوقف تدريباته بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا

أعلن ليغانيس الإسباني، يوم الجمعة، عن إصابة المدير العام للنادي بفيروس كورونا، وقرر الفريق المنافس في الدوري الإسباني "الليغا" إيقاف التدريبات.

وقال ليغانيس في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: تلقى النادي معلومات تفيد بأن المدير العام مارتن أورتيغا أجرى اختبار فحص كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، ولهذا السبب، تم عزل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر معه، وفقا لإجراءات القانون.

وأضاف النادي: لم يكن أعضاء الفريق الأول من لاعبين وجهاز فني وإداري على اتصال مباشر معه، ولكن تم تعليق الأنشطة، ولن يتدرب الفريق مرة أخرى، حتى يتأكدوا من عدم إصابة أي لاعب أو موظف.