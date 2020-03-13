مانشستر سيتي: أحد اللاعبين يخضع لـ "عزل ذاتي"

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن أحد لاعبيه دخل في العزل الذاتي بعد نقل فرد في عائلته إلى المستشفى بسبب أعراض مرض في الجهاز التنفسي.

وجاء في بيان سيتي أن عضو العائلة خضع لاختبارات في المستشفى من بينها كشف فيروس كورونا وأن اللاعب سيظل في العزل الذاتي حتي الإعلان عن نتيجة الكشف.

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعب الذي دخل في العزل الذاتي لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه المدافع الفرنسي بنجامين ميندي.

وتأجلت مباراة سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بعد دخول لاعبي الفريق الإسباني في الحجر الصحي عقب إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.