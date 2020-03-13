5 لاعبين وطبيب في سامبدوريا مصابون بكورونا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 5 لاعبين وطبيب، فيما يتواجد الفريق بأكمله مع المدرب كلاوديو رانييري والطواقم الفنية والطبية في الحجر الصحي الطوعي.

وبعدما كشف يوم الخميس عن إصابة المهاجم الدولي مانولو غابياديني بفيروس "كوفيد-19"، أعلن سمبدوريا يوم الجمعة تسجيل أربع حالات عند اللاعبين وهم المدافع الغامبي عمر كولي، لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، المهاجم أنتونيو لا غومينا ولاعب الوسط النروجي مورتن ثورسبي، إضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري.

وأكد النادي في بيانه انه جميع المصابين "بصحة جيدة"، مشيرا الى انه قام بـ"تطبيق جميع الإجراءات اللازمة على الفور". وأوضح ان كل مرافق النادي مغلقة، وأن اللاعبين والطواقم الفنية والطبية والإدارية "الذين يحتمل أن يتأثروا، هم في عزلة ذاتية في المنزل".

ورأى النادي أن "كل شيء سيكون على ما يرام. بالتعاضد، سنتجاوز ذلك. ابقوا في منازلكم"، مرددا بذلك طلب السلطات من المواطنين بالتزام منازلهم تجنبا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الذي أودى بحياة ألف و266 شخصا في البلاد حتى يوم الجمعة، من أصل قرابة 17 ألف و700 حالة.

وقبل سامبدوريا، كان يوفنتوس النادي الإيطالي الوحيد الذي أعلن عن حالة مؤكدة في صفوفه، تعود لمدافعه دانييلي روغاني.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية.