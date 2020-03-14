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ألافيس يعلن إصابة اثنين من طاقمه الفني بفيروس كورونا

المصدر: مدريد - د ب أ
النادي الإسباني ألغى حصته التدريبية يوم السبت
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أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني لكرة القدم يوم السبت تعرض اثنين من أعضاء الجهاز الفني للفريق لفيروس كورونا وذلك بعد ثبوت إيجابية عينة كل منهما.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه سيجري سحب عينات أخرى من باقي أعضاء الفريق للاطمئنان عليهم، كما قرر النادي إلغاء الحصة التدريبية يوم السبت وأضاف أن الاثنين اللذين ثبت إصابتهم بالفيروس سيلقيان الرعاية اللازمة والعلاج حتى يتماثلا للشفاء.

ويحتل ألافيس المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، وذلك قبل تأجيل المسابقة لأسبوعين على الأقل.

كلمات دالّة

#ألافيس, #كورونا, #إسبانيا

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