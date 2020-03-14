إلغاء الدوري الإنجليزي.. قرار يهدد أحلام ليفربول

تقرر أن تعقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اجتماعا طارئا يوم الخميس المقبل لمناقشة النتائج المحتملة للموسم الحالي في ضوء انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها اعتبار الموسم الحالي من الدوري الذي يتصدره ليفربول لاغياً.

وأسفرت نتائج الاجتماع الطارئ الأول الذي عقد يوم الجمعة عن إيقاف كافة مباريات كرة القدم على الأقل حتى الثالث من أبريل.

ومن المنتظر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التداعيات على يورو 2020، وستقوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدها بيومين بمناقشة الحلول المتاحة، وهذه الخيارات يمكن أن تشمل اعتبار موسم الدوري الممتاز لاغيا وباطلا، بدون تحديد البطل أو الهابطين.

وإذا لم يكن هناك إمكانية لاستكمال الموسم، سيكون الخيار الثاني هو تتويج ليفربول باللقب، والسماح للفريقين اللذين يتصدران دوري البطولة الإنجليزية بالصعود، وجعل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020 - 2021 مكونا من 22 فريقا، أو ربما ستحاول رابطة الدوري الممتاز لعب المباريات خلف الأبواب المغلقة.

وكتبت كارين برادي نائب رئيس نادي وست هام الإنجليزي في صحيفة "الصن" إنه يتعين محو هذا الموسم، وأضافت: لا يوجد مفر من إحتمالية وجوب إلغاء كل مستويات دوري البطولة، والدوري الممتاز، ، واعتبار هذا الموسم لاغيا وباطلا لأنه إذا لم يكن اللاعبون قادرين على اللعب فلا يمكن إقامة المباريات وبما أن المباريات في الدوري الممتاز ودوري البطولة تأثرت، فإن الشيء العادل والمنطقي هو الإعلان أن هذا الموسم لاغي وباطل.