الهند تقرر إيقاف مباريات كرة القدم والكريكت

قررت الهند يوم السبت تعليق جميع أنشطة كرة القدم المحلية حتى نهاية مارس/آذار الجاري، كما أوقفت جميع مباريات الكريكت المحلية إلى أجل غير مسمى خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال اتحاد عموم الهند لكرة القدم في بيان، إنه بناء على نصائح السلطات الصحية الاتحادية والمحلية تقرر إيقاف جميع الأنشطة الكروية التي يشرف عليها الاتحاد حتى 31 مارس، وأضاف البيان: سيراجع الاتحاد الموقف في الأسبوع الأخير من مارس، وسيتخذ قرارا في ظل الالتزام بتعليمات السلطات ذات الصلة.

ورغم قرارات الإيقاف فإن المباراة النهائية لدوري الهند الممتاز ستقام في وقت لاحق من يوم السبت في غوا بدون جمهور. وقال مجلس الكريكت الهندي في بيان يوم السبت، إنه أوقف جميع المباريات المحلية أيضا "حتى إشعار آخر".