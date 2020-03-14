فيورنتينا يعلن إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فريقه هما المدافع الأرجنتيني الدولي جيرمان بيتسيلا والمهاجم المعار باتريك كوتروني، ليرتفع بذلك عدد المصابين في الدوري الإيطالي إلى تسعة لاعبين.

وقال فيورنتينا ومقره فلورنسا إن بيتسيلا (28 عاما) وكوتروني (22 عاما) خضعا للفحص بعد ظهور "بعض أعراض" المرض عليهما إضافة الى أخصائي العلاج الطبيعي ستيفانو داينيلي الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية إيضا، كما أعلن فيورنتينا يوم الجمعة أن لاعبه الصربي دوسان لاهوفيتش أصيب بالفيروس كما أصيب بالفيروس خمسة لاعبين في نادي سامبدرويا ولاعب واحد من يوفنتوس.

وشارك بيتسيلا في 16 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى الأن وهذا هو ثالث موسم له مع فيورنتينا وشارك معه في 94 مباراة في حين انضم كوتروني معارا من وولفرهامبتون الانجليزي في يناير الماضي.

وآخر فريق واجهه فيورنتينا كان أودينيزي الذي قرر تعليق تدريباته وقال إن جميع لاعبي فريقه سيدخلون حجرا صحيا شخصيا حتى 22 مارس الجاري.

وتم تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الثالث من أبريل على الأقل وسط حظر شامل على الأحداث الرياضية في إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا.