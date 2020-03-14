عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

كيليان أول لاعب في الدوري الألماني يصاب بكورونا

المصدر: برلين - د ب أ
كيليان لاعب بادربورن
رابط مختصر

أصبح لوكا كيليان، لاعب بادربورن، أول لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا.

وجاء الإعلان بإصابة اللاعب، بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري الألماني تأجيل مباريات المرحلة السادسة والعشرين من بوندسليغا ودوري الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تظل مباريات دوري الدرجتين معلقة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري وافقت في البداية على إقامة المباريات بدون جمهور، ولكن التطورات التي حدثت أدت لإلغاء كافة المباريات.

وذكر النادي في بيان أنه يتخذ "إجراءات شاملة" لاحتواء مخاطر العدوى وأنه يتواصل مع السلطات المحلية بشأن الخطوات التالية. من المتوقع أن يخضع كل اللاعبين وأعضاء الفريق المعنيين للاختبار غدا السبت.

ويتعافى كيليان، الذي يعد أحد النجوم الصاعدة في البوندسليغا، من إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير الماضي.

كلمات دالّة

#الدوري الألماني, #بادربورن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر