مطالبات أوروبية بتأجيل "يورو 2020" واستمرار البطولات المحلية

أصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مطالبا بمنح الأولوية لبطولات الدوري المحلي في القارة بعد انتشار فيروس كورونا وسط زيادة الضغوط لتأجيل بطولة أوروبا 2020.

وتوقفت بطولات الدوري المحلي في أوروبا نتيجة انتشار الفيروس كما تأجلت بطولات الأندية القارية ومباريات المنتخبات. وسينضم ممثلو الأندية وبطولات الدوري إلى الاتحادات الوطنية في مؤتمر طارئ عبر الهاتف يوم الثلاثاء.

وربما تتأجل البطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا في 12 مدينة بدءا من 12 يونيو وحتى 12 يوليو لمدة عام مما سيمنح الفرصة لإنهاء البطولات المحلية.

وقالت عدة مصادر لرويترز إن الاجتماع سيشهد المطالب بالتركيز على خطط استئناف البطولات المحلية على حساب بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وسيشارك اتحاد بطولات الدوري في أوروبا في المؤتمر وأصدر بيانا يوم الجمعة قال فيه "من المهم إكمال البطولات المحلية هذا الموسم للحد من التأثير السلبي على نظام كرة القدم. هذه الأزمات تتسبب في عواقب رياضية ومالية وخيمة على جميع أطراف اللعبة. نحن على استعداد للتعاون مع اليويفا والمستثمرين للتوصل إلى حلول لكل هذه المشاكل بطريقة بناءة ومن بينها بطولة أوروبا 2020 وبطولات الأندية القارية".

وقال أحد الاتحادات المحلية "كل الحلول ستكون مطروحة" في الاجتماع فيما أشار مصدر آخر إلى أن الحلول تتضمن مواجهات من مباراة واحدة فيما تبقى من أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال والدوري الأوروبي من أجل تقليص عدد المباريات إلى النصف.

وردا على دعوة من جان-ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون باعتبار الموسم "كأن لم يكن" قال ديدييه كييو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الفرنسي إن مصالح كل الأندية هي الأهم. وأضاف "هناك اقتراح بإقامة مباراة كل ثلاثة أيام حتى 30 يونيو".

ويعكس التركيز على إكمال البطولات المحلية مخاوف الأندية في القارة من خسارة أموال طائلة من جراء إلغاء التذاكر وأرباح يوم المباراة كما سيكون عليهم دفع رواتب اللاعبين.

كما أن عدم إكمال الموسم المحلي سيزيد من التساؤلات بشأن كيفية التأهل إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم المقبل إذ تنطلق التصفيات في 23 يونيو.

كما تواجه بطولة أوروبا 2020 مشكلة كبيرة بعدم اكتمال ملحق التصفيات حتى الآن إذ يتنافس 16 منتخبا على آخر أربعة مقاعد في المباريات التي تقام في 26 و31 مارس/آذار. وطلب الاتحاد الدولي (الفيفا) تأجيل كل المباراة الدولية في هذه الفترة.

وقال الفيفا إن اللوائح التي تجبر الأندية على ترك لاعبيها للمنتخبات لن تطبق على فترتي المباريات الدولية المقبلتين في مارس وأبريل. وطالبت العديد من المنتخبات التي ستخوض تلك المباريات بالتأجيل إذ أنه من الصعب إقامة هذه المواجهات بدون التعاون مع الأندية. ومن المتوقع أن يتخذ "يويفا" قراره قبل اجتماع يوم الثلاثاء.