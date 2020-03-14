موناكو يمدد عقد الروسي غولوفين حتى 2023

مدد موناكو الفرنسي عقد لاعب وسطه الروسي ألكسندر غولوفين لموسم واحد، بحسب ما أعلن يوم السبت فريق الإمارة.

وبعد نجاحه بكأس العالم التي أقيمت في بلاده، انتقل غولوفين (23 عاما) إلى موناكو بعقد حتى يونيو 2023 مقابل 30 مليون يورو قادما من سسكا موسكو، وبالتالي أصبح عقده الجديد يمتد حتى 2024.

وعانى الروسي الموسم الماضي من إصابة قوية في كاحله، وخاض حتى الآن 65 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، بينها 55 في الدوري المحلي، سجل فيها 7 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

ولعب غولوفين (33 مباراة دولية و5 أهداف) 25 مباراة هذا الموسم بينها 24 أساسيا، سجل فيها 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

ويحتل موناكو المركز التاسع راهنا في الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن رينس الخامس، وذلك قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.