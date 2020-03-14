كورونا تدخل مدرب ألمانيا في "فترة عطالة"

ألغيت المباراة الودية التي كان من المقرر أن يواجه فيها المنتخب الألماني لكرة القدم نظيره الإيطالي ولا يوجد أي شخص يمكنه حتى الادعاء بأن رحلة المنتخب الألماني إلى إسبانيا بنهاية الشهر الجاري سوف تمضي قدما.

وبدلا من أن يكون الاستعداد للمباراتين يجري على قدم وساق، أصبح يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بلا أي عمل بسبب فيروس كورونا، وهي حالة يمكن أن تستمر حتى أواخر سبتمبر المقبل.

وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤخرا : مبارياتنا الدولية يحب أن تقام بدون جماهير. لا يمكنني تخيل هذا السيناريو أمام دول كروية كبيرة مثل إسبانيا وإيطاليا.

ولم يعد على كيلر، والجميع، تخيل هذا الأمر. حيث ذكر مجلس مدينة نورنبرغ مساء الجمعة انه سيرفض استضافة المنتخب الإيطالي يوم 31 مارس.

ولم يتم إلغاء حتى الآن رحلة المنتخب الألماني إلى مدريد لمواجهة المنتخب الإسباني ، ولكن يبدو أنها مسألة وقت فقط، خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ذكر أن الأندية لن يطلب منها الاستغناء عن لاعبيها لهذه الفترة الدولية وأوصى بإلغاء المباريات.

وبما أنه من المقرر أن تقام مباريات الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل ليورو 2020 في هذا التوقيت، ويبدو أنه من المستحيل إقامة المباريات، سيتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرارات كبيرة بشأن البطولة المقرر إقامتها هذا الصيف.

وسيعقد اجتماعا عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة للأعضاء الـ55 بالاتحاد الأوروبي وأصحاب المصالح يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة موقف دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي بالإضافة للبطولات الأوروبية، ويعتقد مسؤولو الاتحاد الألماني لكرة القدم أن إقامة بطولة أمم أوروبا، التي يفترض أن تفتتح يوم 12 يونيو في مدينة روما المغلقة حاليا، مستحيلة عمليا.

والاحتمال الأول ربما سيكون نقل يورو 2020 لتصبح يورو 2021. في هذه الحالة فإن مدينة ميونخ في ألمانيا والبلدان الأخرى المستضيفة للبطولة لن تمنى بخسائر كبرى ، مثلما كان سيحدث في حال إلغاء البطولة بشكل عام والدوريات المحلية سيكون لديها متسع من الوقت لإعادة جدولة المباريات.

الاحتمال الثاني هو الاستمرار بغض النظر عما إذا كان يتعارض عمليا مع كل النصائح الطبية الحالية وعدم ترك الوقت للأندية عمليا لاستكمال الموسم. وهذا بدوره سيؤثر على دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

الاحتمال الثالث وهو عدم إقامة البطولة قد يتم اتخاذه في حالة واحدة فقط إذا رفضت كل الأماكن استضافة البطولة.

في كافة الحالات لن يكون هناك أي تحرك للوف حتى سبتمبر، عندما تبدأ منافسات دوري أمم أوروبا حيث يواجه المنتخب الإسباني، ومع ذلك ربما يواجه لاعبوه القليل من الأشهر المحمومة قبل هذا الوقت.