رئيس الرابطة يؤكد استكمال الدوري الإسباني

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أن موسم 2019 - 2020 من الدوري الإسباني سيتم استكماله.

وتم تعليق الدوريات الكبرى بأوروبا بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، وهنا شكوك حول إمكانية استئناف الموسم قبل بداية الموسم المقبل.

ويعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعا يوم الثلاثاء عبر دوائر تليفزيونية مغلقة، مع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الأوربي وعددها الـ55 اتحادا لتحديد ما إذا كان سيتم تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020، وهو ما قد يسمح للدوريات المحلية باستكمال مسابقاتها في الصيف إذا أصبح الوباء تحت السيطرة.

وعبر تيباس عن قلقه من نوعية التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه موسم غير مكتمل على الدوري الإسباني وكرة القدم بشكل عام.

وقال تيباس في تصريحا لإذاعة "كوبي كادينا" ونقلتها صحيفة "ماركا" عبر موقعها الإلكتروني :" نحن نعمل على علاج هذا الفيروس الآخر، الذي يرى ما يحدث بعقودنا حول العالم". وأضاف :"لدينا 100 التزام مختلف مع 100 ناقل حول العالم، وإذا لم يكن هناك بث فلن يكون هناك أرباح".

وأضاف :" نحن نعمل لرؤية ما إذا كنا سنتمكن من إقامة بعض المباريات لتقليل الخسارة الاقتصادية القادمة".

وتابع :" إن الأمر صعب للأندية الأوروبية الكبيرة أيضا، و ليس فقط للصغيرة. إنهم يلعبون في أوروبا، ويحصدون الكثير من الأموال، إذا أوقفت المسابقات، كل شيء سيتم مراجعته و ستنخفض العائدات".

واستطرد "كل ميزانيات الفرق سيتم تقليصها إذا لم ينته الموسم، ولكنني مقتنع أننا سننهيه، الأخبار هي رؤية كيفية انهاء الموسم إذا ألغيت بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) لأنه لو لم يتم إلغاؤها سنواجه مشكلة خطيرة.

وأكد :"بالطبع، يجب أن نضع الصحة أولا ولكن من المهم الحفاظ على الوضع الاقتصادي للحكومات. الآن، أنا على تواصل مع إيطاليا وألمانيا. الخطة حاليا هي رؤية ما سيحدث يوم الثلاثاء بشأن يورو 2020 وبعد ذلك سنقرر".