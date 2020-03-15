يوفنتوس يسعى لتمديد تعاقده مع رونالدو

رغم توقف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى الشهر المقبل كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، يحاول فريق يوفنتوس استغلال فترة التوقف لتمديد التعاقد مع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، حسب ما أفادت تقارير صحافية يوم الأحد.

وذكر موقع (توتو سبورت) الإيطالي، أن إدارة يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، ترغب في تمديد التعاقد مع رونالدو لمدة عامين آخرين، وهو ما يعني بقائه مع الفريق حتى سن 39 عاما.

أضاف الموقع أنه رغم تواجد فريق الكرة بيوفنتوس في الحجر الصحي عقب إصابة دانييلي روغاني بفيروس كورونا، إلا أن مسؤولي النادي الملقب بـ(السيدة العجوز) بدأوا العمل لإبقاء رونالدو مع الفريق.

وينتهي عقد رونالدو، 35 عاما، مع يوفنتوس عام 2022، ورغم كبر سن اللاعب، الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة في العالم خمس مرات، لكنه مازال يقدم أداء لافتا ويعتبر من أبرز لاعبي الدوري الإيطالي حاليا.

وأحرز رونالدو 25 هدفا وقام بصناعة 4 أهداف لزملائه خلال 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

من جانبها، ذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أنه في الوقت الذي تحاول فيه إدارة يوفنتوس تمديد التعاقد مع رونالدو، فإنها تسعى للعثور على لاعب أقل من 30 عاما لقيادة هجوم الفريق مستقبلا، لتعزيز فرص استمرار النجم البرتغالي وإقناعه بالبقاء مع النادي.