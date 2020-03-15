ديباولي.. سابع لاعب من سامبدوريا يصاب بكورونا

أصيب لاعبان آخران في فيورنتينا ولاعب في سامبدوريا بفيروس كورونا ليرتفع عدد اللاعبين المصابين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 10 يوم السبت.

وكان المدافع الأرجنتيني الدولي جيرمان بيتسيلا والمهاجم المعار باتريك كوتروني من فيورنتينا بجانب فابيو دي باولي لاعب وسط سامبدوريا أحدث المنضمين إلى قائمة اللاعبين الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية.

لكن صحيفة غازيتا ديلو سبورت الرياضية اليومية ذكرت يوم السبت أن سامبدوريا، الذي يمتلك بالفعل خمسة لاعبين مصابين بالفيروس، تعرض لإصابتين جديدتين. وقال النادي الذي يتخذ من جنوى مقرا له إنه لن يصدر بعد الآن أي تعليق حول عدد الحالات في النادي.

وقال فيورنتينا إن بيتسيلا (28 عاما) وكوتروني (22 عاما) خضعا للفحص بعد ظهور "بعض أعراض" المرض عليهما بالإضافة إلى أخصائي العلاج الطبيعي ستيفانو داينيلي الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية أيضا.

وقال النادي في بيان "جميعهم بصحة جيدة في منازلهم في فلورنسا". وجاءت عينة زميلهما الصربي دوسان فلاهوفيتش إيجابية يوم الجمعة.

وشارك بيتسيلا في 16 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين وهذا هو ثالث موسم له مع فيورنتينا وشارك معه في 94 مباراة في حين انضم كوتروني معارا من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي في يناير.

واخر فريق واجهه فيورنتينا كان أودينيزي الذي قرر تعليق تدريباته وقال إن جميع لاعبي فريقه سيدخلون حجرا صحيا شخصيا حتى 22 مارس.

وتم تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الثالث من أبريل على الأقل وسط حظر شامل على الأحداث الرياضية في إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا.

وفي وقت لاحق يوم السبت، قال ديباولي في حسابه على إنستغرام إنه أصيب بفيروس كورونا. وكتب ديباولي البالغ من العمر 22 عاما "لسوء الحظ أصبت بفيروس كورونا. أود أن أؤكد لكم أنني في صحة جيدة". كما أصيب لاعب واحد في يوفنتوس بالفيروس.