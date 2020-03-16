رئيس الاتحاد الإيطالي: الموسم الحالي ربما يمتد إلى عامين

قال غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 2019-2020 ربما يمتد عبر موسمين من أجل إتمام مباريات البطولة.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى الثالث من إبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا ما اثار شوكا حول إمكانية اتمام مباريات الموسم الحالي.

وفي اجتماع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في العاشر من مارس الجاري أكد الاتحاد أنه يجري بحث إمكانية تنظيم جولات حاسمة لتحديد بطل الدوري والفرق الهابطة إلى جانب إمكانية اعتبار الترتيب الحالي ترتيبا نهائيا أو حتى عدم إعلان بطل للموسم.

لكن وفي ظل حالة الإغلاق التي تعيشها إيطاليا لمكافحة انتشار الفيروس فإن إيقاف الدوري يبدو أنه سيستمر لمدة أطول.

ويتبقى في الموسم الحالي للدوري 12 جولة من المباريات في حين تتبقى 13 جولة أمام ثمانية من فرق البطولة العشرين.

وقال في تصريحات إذاعية :إن لم نتمكن من إنهاء الموسم سنتجه لاتخاذ قرارات أخرى. لم نستبعد بعد إمكانية تمديد الموسم الحالي ليستمر على مدار موسمين مختلفين.

وأضاف المسؤول الإيطالي :أتفهم وجود الكثير من التساؤلات لكن لا يمكن لأحد اليوم معرفة ما يخبئه المستقبل لنا.

وقال غرافينا أيضا إنه سيؤيد الدعوات المطالبة بتأجيل بطولة أوروبا 2020 خلال الاجتماع الطاريء الذي سيشارك فيه ممثلو الاتحادات الوطنية وبطولات الدوري والأندية في القارة الثلاثاء. من الأفضل تأجيل بطولة أوروبا 2020. سنطلب اتخاذ قرار يتسم بالمسؤولية من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكافة الاتحادات الوطنية والسير في طريق يهدف لحماية صحة الرياضيين والمشجعين في شتى أنحاء العالم.