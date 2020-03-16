فان ديك: أشعر بالقلق.. والوضع الراهن سيحطمني

يشعر الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، بالقلق في حال تم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" خلف أبواب مغلقة ودون حضور جماهيري.

ونقلت "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاثنين، تصريحات المدافع الدولي الهولندي الذي قال للصحافيين خلال تواجده في هولندا: أشعر بالقلق بسبب إمكانية الفوز بلقب الدوري في ملعب فارغ، وهذا الأمر سيحطمني.

وأضاف: إذ لم يكن هناك مشجعون في "أنفيلد" لحظة تتويجنا، فستكون هذه ضربة قوية، ولا أحد يريد ممارسة اللعب بدون المشجعين، وعلينا التعامل مع القرار الحالي بكل تأكيد.

وكان ليفربول على بعد فوزين فقط من رفع كأس الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، قبل أن يتم تعليق الموسم حتى 3 إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.