كورونا يقتل مدرباً شاباً في إسبانيا

كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، عن وفاة فرانسيسكو غارسيا، مدرب أكاديمية فريق أتليتيكو بورتادا الإسباني، متأثرا بفيروس كورونا.

وقالت "ذا صن" البريطانية في موقعها الإلكتروني: توفي المدرب الإسباني الشاب "21 عاما" بسبب فيروس كورونا، ويعد غارسيا الضحية الخامسة للوباء في منطقة مالاغا التي يتواجد بها مقر نادي أتليتيكو بورتادا "هواة".

وأضافت الصحيفة: سبق ولعب غارسيا مع فريق أتليتيكو بورتادا قبل أن يعمل كمدرب للصغار في أكاديمية النادي.

وأصدر النادي الإسباني بيانا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: نشعر بحزن عميق، ونود أن نعزي عائلة وأصدقاء مدربنا غارسيا الذي غادرنا في ظروف مأساوية، لن ننساك، أرقد بسلام يا أسطورة.

وأوضحت "ذا صن" أن بعد وصول غارسيا إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أنه يعاني من سرطان الدم، وذكرت السلطات الصحية المحلية أنه كان سيتعافى إذ لم يكن قد تعرض لفيروس كورونا.