لاعب تشيلسي يخترق نظام الحجر الصحي

شوهد ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي اللندني وهو يلعب كرة القدم في متنزه عام مع ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد الأحد متحدياً بذلك الحجر الصحي الذاتي الذي فرضه النادي على لاعبيه وطاقمه الفني في الأسبوع الماضي.

وخضع جميع لاعبي وطاقم تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعزل صحي بعد ثبوت إصابة جناحه كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "ميرور" إن لاعبي منتخب إنجلترا ماونت ورايس كانا يعلبان مباراة خماسية في مركز بمتنزه عام.





ومن المفترض أن يحترم لاعبو تشيلسي قواعد الحجر الصحي الذي يخضعون له وعدم ممارسة أي تدريب قبل انتهاء فترة الحجر الصحي في الأسبوع المقبل.

وقال وست هام يونايتد الأسبوع الماضي إن بعض أفراد طاقم الفريق يخضعون لعزل ذاتي بعد اتصالهم بمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا الذي أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس لكن اللاعبين لا يخضعون للعزل.

وعلقت مباريات الدوري الانجليزي الممتاز حتى الرابع من إبريل المقبل بسبب تفشي الفيروس الذي أشاع الذعر والفوضى حول العالم وتسبب في إصابة أكثر 170 ألف شخص حول العالم إلى جانب وفاة أكثر من 6500. وبلغ عدد الإصابات في بريطانيا نحو 1400 حالة و35 وفاة.