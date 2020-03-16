لاعب من جنوب السودان يجذب اهتمام مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم كثف اهتمامه باللاعب السويسري دينيس زكريا لاعب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وتوافقت التقارير الإعلامية على أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم لاعب الوسط المدافع "23 عاما" الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 45 مليون يورو.

ويرتبط زكريا بعقد مع النادي الألماني حتى نهاية يونيو 2022، وتعود أصوله إلى جنوب السودان.

كان ماكس إبيرل، المدير الرياضي لنادي جلادباخ، ألمح مؤخرا إلى إمكانية التفكير في بيع زكريا في الصيف المقبل مقابل مبلغ يزيد بشكل واضح عن قيمته السوقية.

وفي حال شارك مونشنغلادباخ في الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا، فسيكون رحيل زكريا غير محتمل.

كان زكريا قد أُصِيْبَ في الفخذ في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في السابع من الشهر الجاري، وقد منح التوقف الحالي للدوري الفرصة لزكريا ليتعافى من هذه الإصابة في هدوء.