مالك تشيلسي يفقد 2.4 مليار بسبب كورونا

كشفت تقارير صحافية روسية، يوم الاثنين، أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي، تعرض إلى خسائر كبيرة تصل إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "موسكو تايمز": خسر كبار المليارديرات الروس ما يصل إلى 50.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2020، في حين فقد مالك تشيلسي 2.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك نتيجة للآثار التي أحدثها فيروس كورونا على السوق المالي.

ويملك الروسي أبراموفيتش نادي تشيلسي منذ 2003، علما بأنه لم يتمكن من دخول بريطانيا منذ مايو 2018 بسبب عدم تمكنه من تجديد تأشيرته.