إصابة رئيس الاتحاد الياباني بفيروس كورونا

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم أصيب بعدوى فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن مصدرا كشف لها أن نتائج الفحوص التي خضع لها تاشيما جاءت إيجابية. ويشغل تاشيما منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ضمن عدة مناصب إدارية بارزة في الرياضة.

وجاء الإعلان عن إصابة تاشيما في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية "طوكيو 2020" في ظل انتشار العدوى بفيروس كورونا الذي ألقى بظلاله، ولا يزال، على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة، بإقامة الدورة الأولمبية في موعدها في يوليو وأغسطس المقبلين، يتوقع البعض أن يتقرر تأجيلها في ظل تزايد انتشار الفيروس.