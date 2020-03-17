الاتحاد الأرجنتيني يتراجع ويقرر إيقاف الدوري

انضم الدوري الأرجنتيني لكرة القدم إلى سلسلة بطولات الدوري المحلية التي أوقفت نشاطها بسبب فيروس كورونا المستجد إذ أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني يوم الثلاثاء عن إيقاف المسابقة حتى نهاية مارس الجاري بناء على مطالب الحكومة الأرجنتينية.



وكان الاتحاد الأرجنتيني للعبة مؤيدا لاستمرار المسابقة مع إقامة المباريات بدون جماهير، كما قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز: لا أرى أي مشاكل ، طالما أقيمت المباريات بدون جماهير، ولكن قرار استمرار المسابقة تعرض لانتقادات كبيرة من قبل المدربين واللاعبين خشية الإصابة بفيروس كورونا.



وجاء قرار التأجيل ليصبح الدوري الأرجنتيني آخر دوري محلي في أمريكا الجنوبية يتعرض للإيقاف بسبب كورونا، كما سبق لفريق ريفر بليت أن عارض قرار الاتحاد الأرجنتيني بشأن مواصلة المسابقة ورفض الفريق مواجهة أتلتيكو توكومان.