كورونا يصيب 35% من طاقم فالنسيا ولاعبيه

أعلن نادي فالنسيا الإسباني إصابة عدد من لاعبين ومن الأجهزة الفنية والطبية والإدارية بفيروس كورونا المتفشي في إسبانيا خلال الفترة الحالية.

ونشر فالنسيا نشر بيانًا عبر موقعه أكد خلاله إصابة 35% من أعضاء الفريق الأول سواء لاعبين أو أجهزة بفيروس كورونا.

وسبق لفالنسيا أن أعلن إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا الأحد، قبل أن تزداد النسبة بحسب البيان الجديد.

وأوضح فالنسيا أن الإصابة جاءت بسبب رحلته إلى إيطاليا والتي التقى خلالها مع فريق أتلانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي أن جميع الحالات لا تظهر عليها أيا من أعراض فيروس كورونا، حيث يتواجدون في منازلهم مع إجراء العزل الطبي عليهم.