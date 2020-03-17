كورونا يضرب فريق هيرتا برلين الألماني

طالب نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم لاعبي الفريق والمدربين والعاملين بالخضوع للعزل الذاتي في المنزل بعدما تبين إصابة أحد لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يستأنف الفريق التدريبات يوم الثلاثاء إثر تعليق مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، لكن الجلسة التدريبية ألغيت بعد الكشف عن إصابة اللاعب، الذي لم يجر الإعلان عن اسمه.

واتفقت الأندية الــ36 بمسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية يوم الاثنين على تعليق المباريات حتى الثاني من أبريل المقبل على أقل تقدير بسبب أزمة تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا، لكن يتوقع أن تتوقف المنافسات لفترة أطول.

وحظرت السلطات في العاصمة الألمانية برلين كل الفعاليات العامة والخاصة التي تشهد تجمع أكثر من 50 شخصا، حتى 19 أبريل على أقل تقدير.