مانشستر يونايتد يعلق تدريباته الجماعية

ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أوقف التدريبات الجماعية للاعبيه في مركز التدريب الخاص بالنادي، وطالبهم بالتدريبات المنفردة، وذلك في ظل أزمة تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد نادى يوم الاثنين بالتخلي عن كل ما هو غير ضروري من اتصال جسدي أو سفر.

وكان من المقرر أن يقود أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، مران الفريق صباح يوم الثلاثاء، لكن النادي أعلن إلغاء التدريبات على أن يتدرب اللاعبون بشكل فردي.

وقال متحدث باسم النادي في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا غارديان" :سنواصل متابعة الوضع يوما بعد يوم، ولكن في ظل الوضع الحالي والإرشادات الحكومية الأخيرة، سيتدرب لاعبو الفريق بشكل فردي بعيدا عن مركز التدريب.

وألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم وتسببت في تعليق المنافسات المحلية في العديد من الدول منها دول أوروبية إلى جانب المنافسات القارية.