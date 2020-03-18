أرسنال يصدم برشلونة بسعر أوباميانغ

كشفت تقارير صحافية بريطانية، يوم الأربعاء، أن نادي أرسنال الإنجليزي مستعد لخسارة مهاجمه بيير-إيميريك أوباميانغ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بخدماته ويتقدمهم برشلونة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن أرسنال صدم النادي الكاتالوني بسعر أوباميانغ، إذ طلب 50 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عنه، وأضافت: فشل أرسنال في تجديد عقد نجمه، ويبدو أنه مستسلم لمسألة خسارته في الصيف، ووفقا لتقرير "سبورت" الكاتالونية فإن النادي الإنجليزي سيطلب 50 مليون جنيه إسترليني لبيعه هذا العام، بدلا من خسارته مجانا بعد 12 شهرا.

ويسعى مدربه الإسباني أرتيتا لإبقائه في الموسم المقبل، ولكن يقال أن برشلونة بدأ اتصالاته مع المهاجم الغابوني في يناير الماضي بعد إصابة لويس سواريز، فيما يتوقف مستقبل أوباميانغ في أرسنال على إمكانية تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.