إبراهيموفيتش يطلق حملة تبرعات.. ويهدد فيروس "كورونا"

أعلن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش يوم الأربعاء إطلاق حملة لجمع تبرعات، وذلك لمساعدة المستشفيات في إيطاليا في التصدي لفيروس كورونا المستجد والذي تفشى في البلاد.

وقال النجم الدولي السويدي السابق عبر فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام": لطالما أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه اللحظة الصعبة أريد أن أرد الجميل إلى هذا البلد الذي أحبه، دعونا نركل فيروس كورونا بعيد ونفوز بهذه المباراة، وإذا لم ينتقل الفيروس إلى زلاتان، فإن زلاتان سيذهب إلى الفيروس.

وأضاف إبراهيموفيتش (38 عاماً) أنه يعتمد على زملائه وجميع الرياضيين المحترفين الذين يرغبون في تقديم تبرعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة وفقا لإمكانياتهم للتخلص من هذا الفيروس، ومن المقرر أن يتم توجيه كل التبرعات إلى المنظمات التي تدير وحدات العناية المركزة والطوارىء في مدن ميلانو وبيرغامو وكاستلانزا وتورين.

وبحسب أخر الأحصائيات، سجلت إيطاليا أكثر من 31500 حالة إصابة و2503 حالة وفاة.