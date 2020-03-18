المدرب نوري يرحل عن هيرتا برلين نهاية الموسم

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن مايكل بريتز، مدير الكرة بنادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن ألكسندر نوري لن يستمر في منصب المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال بريتز في تصريحات لصحيفة "بيلد": "يعلم الجهاز الفني الحالي أننا نريد تعيين وجوه جديدة اعتبارا من أول يوليو".

وتتضمن قائمة المرشحين لتدريب هيرتا برلين، نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، وكذلك برونو لاباديا.

وكان نوري تولى تدريب هيرتا برلين بعد أن تولى يورغن كلينسمان تدريب الفريق لفترة قصيرة، انتهت باستقالة مفاجئة من المنصب في فبراير الماضي.

ويحتل هيرتا برلين المركز الثالث عشر في الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق ست نقاط أمام مراكز الهبوط، علما بأن منافسات البوندسليغا متوقفة حاليا، وحتى الثاني من أبريل المقبل على الأقل، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في العاصمة الألمانية برلين فرضت حظرا على أي تجمعات عامة حتى 19 أبريل المقبل.