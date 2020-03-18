بسبب "كورونا".. رئيس دورتموند يتنازل عن ثلث راتبه

كشفت تقارير صحافية أن هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يعتزم التخلي عن جزء من راتبه خلال أزمة كورونا الحالية.

وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، أنها علمت من دوائر داخل النادي أن فاتسكه اقترح خصم ثلث راتبه طوال فترة توقف الدوري الألماني بسبب الأزمة.

ورفض النادي مساء يوم الأربعاء الرد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هذا الموضوع، كما رفض فاتسكه نفسه الرد على سؤال حول ما أوردته المجلة.

تجدر الإشارة إلى أن الراتب السنوي الثابت لفاتسكه كان قد وصل في موسم 2019-2019 الماضي إلى 1.9 مليون يورو أي ما يعادل نحو 160 ألف يورو شهريا.