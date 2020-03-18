تشيلسي يطلب كوتينيو.. وبرشلونة يفكر في إنتر ميلان

اتصل تشيلسي الإنجليزي بنادي برشلونة الإسباني من أجل معرفة وضع اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، يوم الأربعاء، فإن النادي اللندني تواصل بالفعل مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات كوتينيو وذلك على سبيل الإعارة في الانتقالات المقبلة.

وقالت الصحيفة: يرغب برشلونة في التخلص من كوتينيو في أقرب وقت ممكن، وناقشت إدارة النادي قضية اللاعب، وتم الاتفاق على أن الطريقة المناسبة هي خروجه، لكن لا يرغب أي ناد في دفع قيمته "90 مليون يورو" التي يطلبها برشلونة.

وأقترح تشيلسي التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، ويمتلك البرازيلي فرصة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ترغب عدة أندية في الحصول على خدماته، حيث تقدم توتنهام بعرض في أغسطس الماضي لكن لم يتم التواصل إلى اتفاق مع برشلونة.

وذكرت "سبورت" أن كوتينيو يشعر بالراحة مع بايرن ميونخ، ولكن النادي الألماني أعلن بالفعل أنه لن يشتري اللاعب نظرا لقيمته العالية، ومن الممكن أن يتجه إلى خيار تجديد الإعارة، وهو أمر لن يفكر فيه برشلونة مع الألمان لأنه الهدف النهائي هو بيع اللاعب، وقد طلب إنتر ميلان أيضا التعاقد معه على سبيل الإعارة أيضا، وأضاف التقرير: يتحدث النادي الكاتالوني مع إنتر بخصوص ذلك، خاصة وأن برشلونة يريد الحصول على مهاجمهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأبلغ المدرب سيتيين إدارة برشلونة، بأنه يمكن أن يحتاج إلى خدمات كوتينيو، وهو مقتنع بمسألة الحصول على أفضل أداء من كوتينيو، لكن تكلفته المالية العالية تقف أمام ذلك، إذ ستمنع برشلونة من التعاقد مع أي لاعب.