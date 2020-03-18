إصابة 4 لاعبين من بروكلين نتس بفيروس كورونا

أعلن فريق بروكلين نتس المنافس في دوري السلة الأميركي للمحترفين أن 4 من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا بعد أقل من أسبوع على تعليق منافسات البطولة بسبب تفشي الوباء.

وقالت الشبكة إن ثلاثة لاعبين منهم لم تظهر عليهم أي أعراض، بينما أظهر لاعب بعض الأعراض للفيروس سريع الانتشار. ويأتي التقرير بعد أيام من اعلان يوتا جاز عن إصابة اثنين من لاعبيه بالفيروس، وهو ما دفع إلى إيقاف المسابقة.

وقال نتس في بيان مكتوب إنه تم عزل اللاعبين الأربعة ويحظون الآن بعناية الفريق الطبي دون الكشف عن أسماء اللاعبين، وأضاف: تتصل المؤسسة الآن بكل الأشخاص الذين خالطوا للاعبين ومن بينهم منافسون واجهناهم مؤخرا ويعمل الفريق عن كثب مع السلطات الصحية، وطلب الفريق من كل أفراده البقاء رهن العزل ومراقبة وضعهم الصحي والاتصال الدائم بالجهاز الطبي للفريق.



وكان آخر مباراة لعبها نتس أمام ليكرز في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، وفي اليوم التالي علق المسؤولون المسابقة حتى اشعار آخر بعد أن تسبب الفيروس في فوضى عارمة في قطاع الرياضة على مستوى العالم.