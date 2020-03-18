ريال مدريد يعلق أنشطته الرياضية

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعليق كافة الأنشطة داخل النادي سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياغو برنابيو".

كما أكد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت. ووجه بيريز في خطابه رسالة لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربا عن تعاطفه الشديد.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ( لا ليغا)، أعلنت تأجيل المسابقة حتى مطلع أبريل المقبل، ضمن إجراءات مواجهات فيروس كورونا.