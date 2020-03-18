زيادة في إيرادات توتنهام وتراجع في الأرباح

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، زيادة في الإيرادات قدرها 80 مليون جنيه إسترليني في 2019 لكن الرئيس دانييل ليفي قال إن هذه الأرقام لا تقارن بالتحديات التي يواجهها النادي للنجاة من وباء كورونا.

وسجل توتنهام إيرادات بقيمة 460.7 مليون جنيه إسترليني في العام المنتهي في 30 يونيو 2019 وحقق أرباحا بقيمة 68.6 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب لتتراجع بواقع 44.4 مليون جنيه إسترليني عن الرقم القياسي العالمي من الأرباح البالغ 113 مليون جنيه إسترليني الذي حققه النادي اللندني العام الماضي.

وجاءت الزيادة في الإيرادات بفضل بلوغ النادي نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي حيث حل وصيفا لليفربول البطل ليحصل توتنهام على 108.4 مليون جنيه استرليني من مبيعات التذاكر والجوائز المالية.

وزادت إيرادات البث التلفزيوني والإعلانات قليلا إلى 149.9 مليون جنيه استرليني بينما بلغت ايرادات عقود الرعاية 120.3 مليون جنيه استرليني بزيادة قدرها نحو 27 مليون جنيه.

ومع توقف الدوري الانجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل بسبب وباء كورونا قال ليفي إن النتائج المالية للنادي لا تحظى بأهمية في الوقت الراهن مع تنامي المخاوف من فيروس كورونا.

وأوضح في بيان "قضيت قرابة 20 عاما في تطوير هذا النادي وواجهت الكثير من المصاعب في الطريق لكن ليس بهذا الحجم. وباء كوفيد-19 هو أخطرها جميعا".

وتابع "أوقفنا جميع العمليات التي تتطلب التعامل مع الجماهير. في ظل حالة عدم اليقين الموجودة يتعين علينا جميعا العمل سويا لضمان ألا تقوض هذه الأزمة استقرار النادي مستقبلا. ولذا يجب التعاون بشكل أكبر مع أسرة صناعة كرة القدم وجميع الأطراف المعنية لاستكمال الموسم لكن يجب أن يكون ذلك في أجواء آمنة".

ويحتل توتنهام حاليا المركز الثامن في الدوري الممتاز قبل تسع مباريات من النهاية متأخرا بسبع نقاط عن تشيلسي الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في إنجلترا.

وخرج الفريق من دور الستة عشر لدوري الأبطال هذا الموسم أمام رازن بال شبورت لايبزيغ الأسبوع الماضي كما ودع كأس الاتحاد الانجليزي أمام نوريتش سيتي في وقت سابق هذا الشهر.