نوير يقود حملة تبرعات للقضايا المجتمعية

المصدر: لايبزيغ - د ب أ

دعا مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، المشجعين للتبرع للأغراض والقضايا الاجتماعية خلال فترة الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعدما بدأ المنتخب الوطني بنفسه ليكون نموذجا يحتذى.

وقال نوير، 33 عاما، يوم الأربعاء في مقطع فيديو على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "علينا أن نسعى لبعضنا البعض في هذا الوقت. لدينا أفكارنا أيضا وتبرعنا بمبلغ 2.5 مليون يورو.. نحن فريق كبير بالفعل ليس في ملعب كرة القدم فحسب وإنما في المجتمع أيضا".

وانضم إلى نوير في هذا المقطع المصور كل من جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا زميليه في بايرن ميونخ وماتياس غينتر لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ وربن كوخ ولوكا فالدشميت لاعبي فرايبورغ وجوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن.

وقال كيميتش : "يجب أن نتحمل جميعا مسؤوليتنا وأن نظهر تضامننا الآن". كما وجه كيميتش الشكر لهؤلاء الذين قدموا مساهماتهم بالفعل وفي مقدمتهم العاملون بالصحة.

وقال غ وريتسكا : "كرة القدم توقفت في الوقت الحالي والأهم هو الصحة.. نواجه مشكلة اجتماعية كبيرة تؤثر فينا جميعا وليس في الجيل القديم فقط". وأشار غينتر : "لنقدم مؤشرا على أننا نقف جميعا سويا في الأوقات الصعبة".